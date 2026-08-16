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Cultura

O projeto de Silvia Pfeifer nos palcos ‘sem levantar bandeira’

Atriz está em cartaz com 'Uma Vida de Amizade', no Rio

Por Tatiana Moura 16 ago 2026, 08h00
Silvia Pfeifer
Silvia Pfeifer (Daniel Delmiro/AgNews/Reprodução)
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O projeto de Silvia Pfeifer nos palcos ‘sem levantar bandeira’ Priorizar nos meus resultados Google

Adriana Garambone, Helena Fernandes e Sílvia Pfeifer estão em cartaz com Uma Vida de Amizade no Teatro Fashion Mall. A peça fala sobre um trio de amigas que se encontra anualmente em alguma data especial. O projeto foi desenvolvido durante um encontro entre elas na mesa de um bar. “Estávamos sem trabalho de teatro há algum tempo, queríamos voltar ao teatro e falar sobre os temas pelos quais estamos passando. Nosso diretor, Fernando Chuvé, dizia: ‘massa, isso já é uma peça’. E nós  logo arregaçamos as mangas”, conta Silvia.

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É a primeira vez que ela está atuando como produtora e participando dos bastidores de uma peça. “Fiz parte desse processo todo desde o início. Pensamos o que gostaríamos de falar, falamos com o Gustavo Pinheiro, que escreveu brilhantemente o texto. É um trabalho complexo”, conta.

Apesar de ser feito e idealizado por amigas, o processo não é tão simples. “De tranquilo não tem nada, porque a gente está para voltar à Europa de novo. Tem que tomar conta de muita coisa, mas é uma delícia. É um momento tão feliz quando a gente está no palco, interpretando aquelas mulheres, falando sobre o que a gente quer falar para todo mundo”.

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Apesar de ser uma peça sobre mulheres, não foca em machismo e percorre diversos temas.  “Não é sobre o feminismo, é sobre feminino. A gente não está levantando bandeira. É para se colocar a mulher inserida no lugar que ela merece estar. Mas sem levantar bandeira”.

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