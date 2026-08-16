O projeto de Silvia Pfeifer nos palcos ‘sem levantar bandeira’

Adriana Garambone, Helena Fernandes e Sílvia Pfeifer estão em cartaz com Uma Vida de Amizade no Teatro Fashion Mall. A peça fala sobre um trio de amigas que se encontra anualmente em alguma data especial. O projeto foi desenvolvido durante um encontro entre elas na mesa de um bar. “Estávamos sem trabalho de teatro há algum tempo, queríamos voltar ao teatro e falar sobre os temas pelos quais estamos passando. Nosso diretor, Fernando Chuvé, dizia: ‘massa, isso já é uma peça’. E nós logo arregaçamos as mangas”, conta Silvia.

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É a primeira vez que ela está atuando como produtora e participando dos bastidores de uma peça. “Fiz parte desse processo todo desde o início. Pensamos o que gostaríamos de falar, falamos com o Gustavo Pinheiro, que escreveu brilhantemente o texto. É um trabalho complexo”, conta.

Apesar de ser feito e idealizado por amigas, o processo não é tão simples. “De tranquilo não tem nada, porque a gente está para voltar à Europa de novo. Tem que tomar conta de muita coisa, mas é uma delícia. É um momento tão feliz quando a gente está no palco, interpretando aquelas mulheres, falando sobre o que a gente quer falar para todo mundo”.

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Apesar de ser uma peça sobre mulheres, não foca em machismo e percorre diversos temas. “Não é sobre o feminismo, é sobre feminino. A gente não está levantando bandeira. É para se colocar a mulher inserida no lugar que ela merece estar. Mas sem levantar bandeira”.