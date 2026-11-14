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Cultura

O problema do Nordeste que só a Globo vê: ‘tratados como mercadoria’, diz pesquisador

Octávio Santiago, autor de livro sobre preconceito contra nordestinos, afirma que 'Lá na Minha Terra' reforça estereótipos

Por Giovanna Fraguito 14 nov 2026, 18h00
Seis pessoas de diferentes etnias, com expressões sérias, sentadas ao redor de uma mesa de madeira, com as mãos unidas no centro, formando uma pilha. Ao fundo, uma parede com papel de parede estampado e dois quadros antigos
Rosenda Madeira (Dira Paes), Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jéssca Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro) em 'Lá na Minha Terra'. (Reprodução/TV Globo)
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O pesquisador Octávio Santiago, autor do livro Só sei que foi assim: a trama do preconceito contra o povo do Nordeste (Editora Autêntica), criticou a maneira como a região é retratada em Lá na Minha Terra, nova novela das seis da Globo, escrita por Mário Teixeira. A trama, que estreou na segunda-feira, 9, provocou uma onda de críticas nas redes sociais pelo uso de elementos considerados ultrapassados, como cabaças para transportar água, e pelo contraste entre o sertão nordestino e uma São Paulo moderna. Em conversa com a coluna GENTE, Santiago afirmou que a produção reforça uma imagem construída historicamente para desqualificar a região.

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“O Nordeste segue aprisionado a uma estética criada há mais de cem anos, quando a ordem era reduzir a região para desqualificá-la. O que nos cansa é a reincidência dessa redução: a insistência em nos apresentar como uma sociedade presa ao passado, a negação dos avanços e o apagamento de outros Nordestes. Os nordestinos estão cansados dessa falsa ideia de representação única”, afirmou.

Para o pesquisador, a oposição entre as duas regiões também carrega implicações políticas. “Queria-se firmar a ideia de um Brasil que supostamente dava certo e outro que não dava. As eleições acentuaram uma divisão geográfica no país. Alimentar a ideia de Brasis separados pelo tempo, idealizando uma porção como perfeita e outra como atrasada, apenas fortalece a ignorância e perpetua o preconceito”, disse.

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Santiago também questiona os interesses por trás da repetição desses estereótipos na televisão. “A televisão faz parte de uma indústria, e a arte não deixa de ser política. O Nordeste retratado nesses folhetins parece ser um produto rentável; do contrário, não seria tão recorrente. Mas, diante da manifestação contrária de sua população, insistir nessa representação passa a levantar questões sobre os limites éticos e morais dessa escolha. A partir de agora, insistir é atestar que somos tratados como mercadoria ou, pior, que nossa imagem está a serviço de projetos políticos”, declarou.

Lançado em 2025, o livro de Santiago investiga como discursos políticos, culturais e midiáticos ajudaram a construir e perpetuar o preconceito contra os nordestinos ao longo de mais de um século. Para ele, os efeitos dessa representação ultrapassam a ficção. “Existem muitos Nordestes que não ganham holofotes e que estão prontos para ser apresentados. O Nordeste da ciência, da tecnologia, da inovação. Uma região tão contemporânea quanto o Brasil gosta de se imaginar”, afirmou. 

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