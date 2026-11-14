O problema do Nordeste que só a Globo vê: ‘tratados como mercadoria’, diz pesquisador

O pesquisador Octávio Santiago, autor do livro Só sei que foi assim: a trama do preconceito contra o povo do Nordeste (Editora Autêntica), criticou a maneira como a região é retratada em Lá na Minha Terra, nova novela das seis da Globo, escrita por Mário Teixeira. A trama, que estreou na segunda-feira, 9, provocou uma onda de críticas nas redes sociais pelo uso de elementos considerados ultrapassados, como cabaças para transportar água, e pelo contraste entre o sertão nordestino e uma São Paulo moderna. Em conversa com a coluna GENTE, Santiago afirmou que a produção reforça uma imagem construída historicamente para desqualificar a região.

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“O Nordeste segue aprisionado a uma estética criada há mais de cem anos, quando a ordem era reduzir a região para desqualificá-la. O que nos cansa é a reincidência dessa redução: a insistência em nos apresentar como uma sociedade presa ao passado, a negação dos avanços e o apagamento de outros Nordestes. Os nordestinos estão cansados dessa falsa ideia de representação única”, afirmou.

Para o pesquisador, a oposição entre as duas regiões também carrega implicações políticas. “Queria-se firmar a ideia de um Brasil que supostamente dava certo e outro que não dava. As eleições acentuaram uma divisão geográfica no país. Alimentar a ideia de Brasis separados pelo tempo, idealizando uma porção como perfeita e outra como atrasada, apenas fortalece a ignorância e perpetua o preconceito”, disse.

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Santiago também questiona os interesses por trás da repetição desses estereótipos na televisão. “A televisão faz parte de uma indústria, e a arte não deixa de ser política. O Nordeste retratado nesses folhetins parece ser um produto rentável; do contrário, não seria tão recorrente. Mas, diante da manifestação contrária de sua população, insistir nessa representação passa a levantar questões sobre os limites éticos e morais dessa escolha. A partir de agora, insistir é atestar que somos tratados como mercadoria ou, pior, que nossa imagem está a serviço de projetos políticos”, declarou.

Lançado em 2025, o livro de Santiago investiga como discursos políticos, culturais e midiáticos ajudaram a construir e perpetuar o preconceito contra os nordestinos ao longo de mais de um século. Para ele, os efeitos dessa representação ultrapassam a ficção. “Existem muitos Nordestes que não ganham holofotes e que estão prontos para ser apresentados. O Nordeste da ciência, da tecnologia, da inovação. Uma região tão contemporânea quanto o Brasil gosta de se imaginar”, afirmou.

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