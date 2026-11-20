Que Isabel Teixeira é uma grande atriz, isso não se discute. Mas é verdade também que sua Pilar, a vilã de Quem Ama Cuida, não engrenou após os primeiros meses promissores. Seu papel ficou no meio termo entre a sexagenária despudorada que faria de tudo para colocar a mão na herança do irmão, e a mãe de família “tradicional” que vive de aparências.

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Já foram várias idas e vindas de estilos para emplacar sua vilania e fazer o público se engajar nas cenas da novela das 9. Teve a fase sexual, em que Pilar surge como uma “devoradora” de homens, um clássico entre vilãs que teve seu auge na Odete Roitman de Vale Tudo. Também teve a fase “vilã que não ama ninguém”, em que trata mal os filhos e funcionários, apenas para reforçar que só tem olhos para si mesma. E agora ressurge a fase “capaz de tudo”, em que tem aulas de tiro para mostrar que pode, sim, matar com as próprias mãos.

Ao tentar fazer dela uma Nazaré Tedesco (Renata Sorrah em Senhora do Destino), Walcyr Carrasco e Claudia Souto dão a Isabel a limitação de um papel sem rumo, que lhes devolve numa atuação caricata que se perdeu no besteirol sem identidade das vilãs que querem ser de tudo um pouco. E não viram nada.

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