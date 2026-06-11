O primeiro erro de Virginia Fonseca na Copa do Mundo
Influenciadora estreia como repórter da TV Globo no Mundial, sob fortes críticas
Em sua estreia como repórter da TV Globo na Copa do Mundo, sob fortes críticas, Virginia Fonseca já tem um primeiro deslize cometido nas redes sociais.
A influenciadora se confundiu e passou uma informação errada. Ao fazer postagens com horário dos Estados Unidos e o fuso no Brasil, colocou o horário de Nova York, onde está hospedada para acompanhar o jogo da Seleção neste sábado, 13. Porém, ela se equivocou e escreveu “11h35 no Brasil”, enquanto nos Estados Unidos eram “15h39”.
Só que a diferença entre o horário de Brasília e o de Nova York é de apenas uma hora. Na postagem seguinte, pediu desculpas pelo deslize. “Nossa, eu não sei de onde eu tirei 11 horas aqui no story passado. Escrevi errado”. Nada absurdo, claro. Sua sorte é que nas redes, tudo se deleta. Já na TV…
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