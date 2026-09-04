O primeiro artista a se apresentar no Rock in Rio 2026

Na estreia do Rock in Rio 2026, nesta sexta-feira, 4, Chady, 27, vai ser o primeiro cantor a abrir o festival. O carioca estará no palco Supernova em um show de 30 minutos, às 14h30. O espaço é destinado a dar visibilidade a artistas em ascensão e apresentar novos talentos e gêneros musicais. Também estarão no Supernova neste dia, Diogo Defante, Venere Vai Venus e Rock in Gil com Larissa Luz.

O cantor e compositor ganhou visibilidade com covers que publicava no YouTube, de artistas como Marina Sena, Gloria Groove e Legião Urbana. Mesclando referências do pop, do rock e do indie, Chady lançou o primeiro single de sua carreira, Maria, em maio de 2023, pela gravadora Universal Music. Ele é formado em Cinema pela LA Film School, em Los Angeles.

“Vou ser a pessoa que vai abrir o Rock in Rio inteiro. Vou ser a primeira atração musical do Rock in Rio inteiro esse ano. Isso já foi um sonho tão distante”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais. Chady possui 28 mil seguidores no Instagram e 113 mil ouvintes mensais no Spotify.

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