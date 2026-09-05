O pretinho básico que domina o look no segundo dia de Rock in Rio

O pretinho básico nunca sai de moda. Em dia de metal menos ainda. Neste sábado, 5, a Cidade do Rock recebe frequentadores adeptos do comportamento heavy metal que utilizam o preto como cor ideal na hora de escolher seus figurinos. Circulando pelo local a coluna GENTE flagrou alguns exemplos.

“Demorei uma hora e meia para fazer a maquiagem, eu mesma fiz. Estou pronta para me divertir. Porém, já incomodada porque em apenas cinco minutos, se começa a chover, perco todo o trabalho do look”, disse Bianca Veiga.

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