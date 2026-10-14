O presente que Virginia recebeu de admirador secreto após término com Vini Jr

Virginia Fonseca e Vini Jr. terminaram o relacionamento de novo na última semana, mas a influenciadora digital já recebeu presentes de um admirador. A criadora de conteúdo publicou que recebeu um buquê de flores gigantesco nesta quarta-feira, 14. Junto com as flores, estava um envelope, mas ela não revelou o que estava escrito. “Bom, eu juro por Deus que eu não tenho ideia de quem está aqui dentro (bilhete)”, disse.

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O casal viveu idas e vindas ao longo de um ano. Eles revezavam a vida corrida entre Madrid, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Na época de Copa do Mundo, Virginia acompanhou todos os jogos do até então namorado pela seleção brasileira.

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