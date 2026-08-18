O presente milionário que Zezé Di Camargo se deu de aniversário
Cantor completou 64 anos nesta segunda-feira, 17, e chamou a atenção com compra luxuosa
Em comemoração ao seu aniversário de 64 anos, nesta segunda-feira, 17, Zezé Di Camargo resolveu se presentear com um artigo bastante luxuoso: um jatinho executivo de mais de R$ 14 milhões. O modelo da aeronave, um Cessna 525 CitationJet CJ2+, foi produzido entre 2006 e 2014, e pode chegar a até R$ 30 milhões, dependendo do ano de fabricação e das horas totais de voo acumuladas.
No Instagram, a esposa do sertanejo, Graciele Lacerda, compartilhou um registro do presente. “O aniversariante chegou”, escreveu ela, mostrando o cantor pousando a aeronave no interior de São Paulo, em Avaré. “Namorando o avião novo que acabou de comprar”, brincou. A aeronave comprada por Zezé acomoda de seis a oito passeiros, com velocidade de cruzeiro de aproximadamente 764 km/h.
Em Avaré, o artista reuniu as filhas Wanessa Camargo, de 43 anos, Camilla Camargo, de 40 anos, e Clara, de apenas um ano, para a celebração. No evento também estiverem presentes alguns de seus netos, como José Marcus Buaiz e Julia, além do namorado de sua primogênita, Bruno Bevan.
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