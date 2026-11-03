O presente de luxo enviado para filho de Sasha Meneghel e João Lucas

O primeiro filho de Sasha Meneghel e João Lucas irá chegar ao mundo muito bem vestido. Isso porque, entre os diversos presentes entregues ao casal, está uma roupinha de luxo da grife italiana Gucci, avaliada em R$ 4,5 mil. O mimo foi revelado por João, e é o grande destaque do luxuoso enxoval preparado para o novo membro da família Meneghel.

Identificada como jaquard de algodão, a pequena peça foi enviada pela própria grife ao casal, e se destaca pelo alto valor. “Queridos Sasha e João, estamos muito felizes em ver a família de vocês crescendo”, diz o bilhete que acompanhou a peça.

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