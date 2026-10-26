O presente de Lewis Hamilton aos filhos de Kim Kardashian

O relacionamento de Lewis Hamilton e Kim Kardashian parece estar cada vez mais sério. Durante um evento da Ferrari no sábado, 24, em Austin, nos Estados Unidos, o piloto de Fórmula 1 revelou detalhes da convivência com os quatro filhos da socialite e contou que presenteou as crianças com uma filhote de golden retriever chamada Halo. “Adoro passar tempo com os filhos da minha namorada. Ela tem quatro, então posso brincar com essas crianças”, afirmou Hamilton. “Comprei um cachorro para eles este ano. Halo é um membro dessa família”, acrescentou.

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As crianças, North, 13, Saint, 10, Chicago, 8, e Psalm, 7, são frutos do antigo casamento de Kim com o rapper Kanye West, 49. Em julho, a empresária já havia compartilhado fotos da cachorrinha durante uma viagem de verão à beira de um lago, acompanhada pelo piloto e pelos filhos. O casal, que começou a se aproximar romanticamente no início do ano, assumiu publicamente o relacionamento em junho, durante o Grande Prêmio de Mônaco. Desde então, os dois têm compartilhado momentos juntos nas redes sociais.