O presente caríssimo dado à filha de Virginia em seu aniversário de 4 anos

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor ganhou um presente bastante luxuoso em seu aniversário de 4 anos. A criança recebeu uma bolsa da grife francesa Louis Vuitton de sua madrinha, Samara “Pink” Chanovich, avaliada em R$ 15.900.

O modelo da peça é o Nano Speedy Monogram Emblème, acessório destacado por ser uma releitura de uma das bolsas mais famosas da Louis Vuitton.

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