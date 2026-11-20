O ator turco Can Yaman está no Brasil e quem quiser tirar uma foto com o galã precisará desembolsar até 2.500 reais. Conhecido por novelas como Dolunay, A Sonhadora, Sr. Errado e El Turco, ele desembarcou em São Paulo na última terça-feira, 17, e foi recebido por uma multidão de fãs no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A visita inclui dois encontros com admiradores no Tokio Marine Hall, na capital paulista, realizados na quarta-feira, 18, e nesta sexta-feira, 20, às 19h.

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O valor mais alto é cobrado pelo chamado meet and greet, que dá direito a uma foto com o artista, além de acesso à pista e a um espaço reservado. São 300 vagas por noite, com entrada dos participantes em grupos de 20 pessoas. Já quem preferir apenas assistir ao evento, sem o encontro para fotos, paga 1.000 reais. Esta é a quarta passagem de Can pelo Brasil. Em março de 2025, ele esteve no país para divulgar El Turco, série disponível no Globoplay.