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Cultura

O preço para casar no Castelo Brennand, escolhido por Juliette

Cantora celebra união com Kaique Cerveny nesta quinta-feira, 29

Por Giovanna Fraguito 29 out 2026, 11h49 | Atualizado em 29 out 2026, 12h16
Juliette Freire e Kaique Cerveny
Juliette Freire e Kaique Cerveny (Reprodução/Instagram)
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Juliette Freire e Kaique Cerveny escolheram um dos espaços mais luxuosos de Pernambuco para celebrar o casamento religioso nesta quinta-feira, 29. A cerimônia será realizada no Instituto Ricardo Brennand, no Recife, conhecido como Castelo Brennand por sua arquitetura inspirada em construções medievais. O aluguel do espaço para casamentos custa cerca de 90 mil reais, valor que não inclui necessariamente despesas com decoração, buffet e outros serviços. O complexo, inaugurado em 2002, ocupa uma área de mais de 77 mil metros quadrados e reúne museu, pinacoteca, biblioteca, galerias de arte e jardins com esculturas. A Capela de Nossa Senhora das Graças, onde os noivos trocarão alianças, tem estilo neogótico e capacidade para 300 pessoas sentadas. O local já foi escolhido por outros famosos, como João Gomes e Ary Mirelle, além dos atores Renato Góes e Thaila Ayala.

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A festa de Juliette deve reunir cerca de 300 convidados, entre familiares e amigos, com nomes como Anitta, Gil do Vigor, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso entre os padrinhos. A celebração terá apresentação de Xand Avião e jantar assinado pelo chef Onildo Rocha, com um cardápio inspirado na culinária nordestina. O casal já havia oficializado a união em uma cerimônia intimista no dia 30 de setembro, no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, na Paraíba, diante dos pais e irmãos.

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