Raros são os jogos que alcançaram o status de GTA 6 dentro da cultura pop. Lançada nesta quinta-feira, 19, a produção imediatamente se tornou um dos principais focos de atenção do mundo do entretenimento, impulsionada pelo impressionante nível de detalhes de seu universo, que conta com nomes de peso em participações especiais. Entre os inúmeros famosos a marcarem presença no jogo, um dos rostos é bem conhecido do público brasileiro: o da cantora Anitta.

Aos 33 anos, a artista interpreta a personagem Dra. Nita, uma apresentadora do podcast fictício Dra. Nita Responde. Um dos elementos mais notáveis da franquia Grand Theft Auto é a riqueza de suas estações de rádio, que contam com programações completas e muito semelhantes às da vida real. É em uma delas, The Wipe, que a atração de Anitta irá fazer parte.

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O programa apresentado por “Nita” abordará conselhos e conversas explícitas sobre sexo, com a artista conversando com convidados e tirando as dúvidas que surgirem pelo caminho. Nomes de destaque como Barbie Ferreira, de Euphoria, são entrevistados por Anitta, que ainda contará com uma versão em inglês de Vai Dar Caô, música de seu novo álbum, como trilha da atração.

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“Estamos muito felizes em introduzir podcasts em GTA VI e tivemos a sorte de contar com Anitta para interpretar Dra. Nita”, afirmou Ivan Pavlovich, vice-presidente de música da Rockstar, empresa responsável pelo jogo. Além da funkeira, outros brasileiros estarão na produção, como a cantora Cristina Camargo e a banda Sepultura.