🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Cultura

O plano de Chris Rock para voltar ao Oscar após levar tapa de Will Smith

Comediante foi agredido pelo colega enquanto apresentava a cerimônia de 2022 e nunca mais deu as caras no evento

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 10h01 | Atualizado em 9 set 2026, 10h02
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 27: (L-R) Chris Rock and Will Smith are seen onstage during the 94th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 27, 2022 in Hollywood, California. Neilson Barnard/Getty Images/AFP (Photo by Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Chris Rock e Will Smith no Oscar de 2022 (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
Continua após publicidade
O plano de Chris Rock para voltar ao Oscar após levar tapa de Will Smith Priorizar nos meus resultados Google

O ator, comediante e diretor Chris Rock tem um plano para voltar ao Oscar quase cinco anos após protagonizar um dos maiores escândalos da cerimônia — quando Will Smith se levantou da cadeira, foi até o palco e esbofeteou o apresentador, que havia acabado de fazer uma piada sobre Jada Pinkett Smith. Quase cinco anos depois do ocorrido, Rock disse à revista Variety que jamais retornará ao evento, a não ser que seja indicado, o que é uma possibilidade para o futuro próximo.

Durante a conversa, o humorista afirmou que não se vê competindo a uma das estatuetas douradas e disse já ter se conformado com tal destino. Apesar da modéstia, ele ainda é candidato à edição de 2027. Nela, Rock pode concorrer pela direção, roteiro ou atuação que exerceu nos bastidores do drama Misty Green, previsto para estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), de onde saíram vencedores passados como Frankentein Hamnet.

Longe de ser uma comédia pastelão, o longa-metragem retrata a jornada da atriz Misty Green (Rosalind Eleazar), que busca superar uma fase decadente e retomar seu lugar em Hollywood. A distribuição americana está a cargo da conceituada A24 e o elenco ainda conta com indicados ao Oscar como Anna Kendrick, Adam Driver e Daniel Kaluuya — que venceu o troféu em 2021 por Judas e o Messias Negro.

Misty Green ainda não tem previsão de estreia no Brasil. Nos Estados Unidos, ele chega ao circuito exibidor em 9 de outubro, três semanas após a sessão no TIFF.

Siga
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Chris Rock
Cinema
Oscar
Will Smith
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).