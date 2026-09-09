O plano de Chris Rock para voltar ao Oscar após levar tapa de Will Smith

O ator, comediante e diretor Chris Rock tem um plano para voltar ao Oscar quase cinco anos após protagonizar um dos maiores escândalos da cerimônia — quando Will Smith se levantou da cadeira, foi até o palco e esbofeteou o apresentador, que havia acabado de fazer uma piada sobre Jada Pinkett Smith. Quase cinco anos depois do ocorrido, Rock disse à revista Variety que jamais retornará ao evento, a não ser que seja indicado, o que é uma possibilidade para o futuro próximo.

Durante a conversa, o humorista afirmou que não se vê competindo a uma das estatuetas douradas e disse já ter se conformado com tal destino. Apesar da modéstia, ele ainda é candidato à edição de 2027. Nela, Rock pode concorrer pela direção, roteiro ou atuação que exerceu nos bastidores do drama Misty Green, previsto para estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), de onde saíram vencedores passados como Frankentein e Hamnet.

Longe de ser uma comédia pastelão, o longa-metragem retrata a jornada da atriz Misty Green (Rosalind Eleazar), que busca superar uma fase decadente e retomar seu lugar em Hollywood. A distribuição americana está a cargo da conceituada A24 e o elenco ainda conta com indicados ao Oscar como Anna Kendrick, Adam Driver e Daniel Kaluuya — que venceu o troféu em 2021 por Judas e o Messias Negro.

Misty Green ainda não tem previsão de estreia no Brasil. Nos Estados Unidos, ele chega ao circuito exibidor em 9 de outubro, três semanas após a sessão no TIFF.

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