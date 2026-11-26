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Virginia Fonseca voltou aos holofotes após ser flagrada em um jantar com o piloto de Stock Car César Ramos em São Paulo. O encontro reforça rumores iniciados após o GP de F1, em meio a provocações do ex-marido Zé Felipe e declarações do piloto sobre a vida de solteiro. Confira os detalhes.

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A vida amorosa de Virginia Fonseca voltou a chamar a atenção após a influenciadora ser flagrada em um jantar com o piloto de Stock Car César Ramos. O registro, que circulou rapidamente nas redes sociais, foi feito na noite desta quarta-feira, 25, em um hotel de São Paulo.

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Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, César construiu carreira no automobilismo e acumula passagens por importantes categorias do esporte a motor. Atualmente, compete na Stock Car, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro.

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A aparição acontece poucas semanas depois de os dois serem apontados como possíveis affairs. Os rumores começaram após uma festa realizada depois do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em 8 de novembro. Na ocasião, testemunhas afirmaram que Virginia e o piloto teriam trocado beijos em uma área reservada do evento.

No último dia 17, César se pronunciou sobre os comentários nas redes sociais. Sem citar diretamente a influenciadora, afirmou que está solteiro há bastante tempo. “Fui a uma festa e fiz o que pessoas solteiras fazem ou podem fazer”, escreveu.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

A possível aproximação despertou a curiosidade depois que Zé Felipe, ex-marido de Virginia, fez brincadeiras sobre a vida amorosa da empresária, mencionando um cantor, um jogador de futebol e um piloto. A influenciadora reagiu e pediu que o sertanejo interrompesse as provocações.

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Virginia está solteira desde outubro, quando terminou o relacionamento com o jogador Vini Jr. Apesar do novo encontro, ela e César Ramos ainda não confirmaram publicamente um envolvimento amoroso.