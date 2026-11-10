O piloto de Fórmula 1 apontado como novo affair de Virginia Fonseca
Comentário de Zé Felipe levantou especulações sobre possível novo romance da influenciadora
A vida amorosa de Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após uma provocação de Zé Felipe. Após a influenciadora marcar presença no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, o cantor publicou um vídeo no qual brinca que a ex-mulher teria passado de um relacionamento com um sertanejo para um jogador de futebol — em referência a Vini Jr. — e, agora, estaria se envolvendo com um piloto. O comentário alimentou rumores de um possível romance com o argentino Franco Alejandro Colapinto.
(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
Aos 23 anos, Colapinto é um dos nomes da nova geração do automobilismo internacional. Natural de Pilar, na Argentina, ele estreou na Fórmula 1 em 2024, pela Williams, quando substituiu o norte-americano Logan Sargeant. Atualmente, ele compete pela equipe Alpine e ocupa a 12ª posição no Mundial, com 27 pontos. Antes de chegar à principal categoria do automobilismo mundial, o argentino construiu sua trajetória em categorias de base, incluindo a Fórmula 2, na qual disputou a temporada de 2024 pela equipe MP Motorsport.
Diante do vídeo publicado pelo ex-marido, Virginia reagiu à provocação com aparente bom humor: “Você está acabando com a minha reputação, sabia?”. Zé Felipe, então, explicou a brincadeira: “Você mudou… Foi de cantor para jogador e agora está mexendo com piloto. Está mexendo com piloto?”. Ao final, a influenciadora pediu que ele parasse de filmar.