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Cultura

O piloto de Fórmula 1 apontado como novo affair de Virginia Fonseca

Comentário de Zé Felipe levantou especulações sobre possível novo romance da influenciadora

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h05 | Atualizado em 10 nov 2026, 12h23
Jovem de cabelo cacheado sorrindo, segurando um capacete de corrida azul e amarelo, ao lado de uma mulher loira de óculos escuros e jaqueta prateada, posando em uma varanda
O piloto Franco Colapinto e a influenciadora Virginia Fonseca (Instagram/Reprodução)
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O piloto de Fórmula 1 apontado como novo affair de Virginia Fonseca Priorize VEJA no Google

A vida amorosa de Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após uma provocação de Zé Felipe. Após a influenciadora marcar presença no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, o cantor publicou um vídeo no qual brinca que a ex-mulher teria passado de um relacionamento com um sertanejo para um jogador de futebol — em referência a Vini Jr. — e, agora, estaria se envolvendo com um piloto. O comentário alimentou rumores de um possível romance com o argentino Franco Alejandro Colapinto.

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Aos 23 anos, Colapinto é um dos nomes da nova geração do automobilismo internacional. Natural de Pilar, na Argentina, ele estreou na Fórmula 1 em 2024, pela Williams, quando substituiu o norte-americano Logan Sargeant. Atualmente, ele compete pela equipe Alpine e ocupa a 12ª posição no Mundial, com 27 pontos. Antes de chegar à principal categoria do automobilismo mundial, o argentino construiu sua trajetória em categorias de base, incluindo a Fórmula 2, na qual disputou a temporada de 2024 pela equipe MP Motorsport.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Diante do vídeo publicado pelo ex-marido, Virginia reagiu à provocação com aparente bom humor: “Você está acabando com a minha reputação, sabia?”. Zé Felipe, então, explicou a brincadeira: “Você mudou… Foi de cantor para jogador e agora está mexendo com piloto. Está mexendo com piloto?”. Ao final, a influenciadora pediu que ele parasse de filmar.

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