O pedido de desculpas que Harry Styles recebeu por discussão com fã

Uma discussão nas ruas de Nova York colocou Harry Styles no centro de uma polêmica nesta semana. O cantor foi abordado por um homem que carregava uma pilha de discos para serem autografados e acabou protagonizando um bate-boca, registrado em vídeo. Nas imagens, os dois aparecem apontando o dedo um para o outro, enquanto o segurança do artista tenta intervir. Mesmo após o ex-integrante do One Direction se afastar, o homem continuou seguindo seus passos por alguns quarteirões. Diante da repercussão, o responsável pela abordagem, identificado como Giovanni, publicou um pedido de desculpas nesta sexta-feira, 23.

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“Harry não perdeu a cabeça. Eu perdi. Ele manteve a calma e até me ajudou a me acalmar”, afirmou o homem, conhecido por buscar autógrafos de celebridades. Segundo Giovanni, o cantor não teve culpa pelo desentendimento. “A verdade é que eu estava tendo um dia ruim e passei dos limites. Harry estava totalmente tranquilo com toda a situação. Assumo total responsabilidade e peço sinceras desculpas a ele”, escreveu. O homem também contou que conhece Styles desde 2012, quando recebeu seu primeiro autógrafo do artista.