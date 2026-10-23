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Cultura

O pedido de desculpas que Harry Styles recebeu por discussão com fã

Cantor foi abordado por homem que pedia autógrafos nas ruas de Nova York

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 20h07
Harry Styles
Harry Styles (Saira MacLeod/WWD/Getty Images)
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Uma discussão nas ruas de Nova York colocou Harry Styles no centro de uma polêmica nesta semana. O cantor foi abordado por um homem que carregava uma pilha de discos para serem autografados e acabou protagonizando um bate-boca, registrado em vídeo. Nas imagens, os dois aparecem apontando o dedo um para o outro, enquanto o segurança do artista tenta intervir. Mesmo após o ex-integrante do One Direction se afastar, o homem continuou seguindo seus passos por alguns quarteirões. Diante da repercussão, o responsável pela abordagem, identificado como Giovanni, publicou um pedido de desculpas nesta sexta-feira, 23.

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“Harry não perdeu a cabeça. Eu perdi. Ele manteve a calma e até me ajudou a me acalmar”, afirmou o homem, conhecido por buscar autógrafos de celebridades. Segundo Giovanni, o cantor não teve culpa pelo desentendimento. “A verdade é que eu estava tendo um dia ruim e passei dos limites. Harry estava totalmente tranquilo com toda a situação. Assumo total responsabilidade e peço sinceras desculpas a ele”, escreveu. O homem também contou que conhece Styles desde 2012, quando recebeu seu primeiro autógrafo do artista.

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