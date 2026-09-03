O pedido de aniversário de Luciano Huck: Pix por uma boa causa

Luciano Huck completa 55 anos nesta quinta-feira, 3. O apresentador decidiu deixar os presentes glamurosos de lado e pediu para os seguidores ajudarem Álvaro Melo, conhecido como Alvinho. O menino de 10 anos é filho de, Priscila, e atualmente os dois moram em um abrigo, por conta do diagnóstico de tuberculose da mãe. Huck disponibilizou o Pix da família para que fãs e colegas possam contribuir, de alguma maneira.

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Alvinho é um prodígio na tecnologia, já programou um jogo, sabe falar inglês e jogar xadrez, além de outros talentos. Já fez cursos de robótica, programação e foi o mais jovem a receber do município do Rio de Janeiro a medalha Pedro Ernesto, maior homenagem que um cidadão pode ter da cidade.