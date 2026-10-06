O pastor condenado à prisão perpétua por matar esposa enquanto filhas dormiam

O pastor Caleb Flynn foi condenado à prisão perpétua por assassinar sua esposa, Ashley, em Dayton, nos Estados Unidos. Flynn, de 40 anos, participou do reality American Idol em 2013, em que chegou a afirmar aos jurados que tinha sido incentivado por sua cônjuge a ingressar no programa. A justiça de Ohio classificou as ações do religioso como “abomináveis”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A morte de Ashley Flynn ocorreu em fevereiro deste ano, quando ela foi encontrada morta a tiros na casa do casal. Caleb foi o responsável por ligar para o serviço de emergência, afirmando que um invasor entrou na residência e matou sua mulher. Ele terminaria preso três dias depois, com a promotoria apontando que ele forjou sinais de invasão para cobrir o crime.

Tudo aconteceu enquanto as duas filhas do casal estavam em casa, dormindo. Após a sentença, o pastor pediu desculpas às filhas e afirmou ser inocente. “Enquanto estou diante de Deus, que é meu juiz supremo, não estou mentindo quando digo que não matei minha mulher”, disse.

Continua após a publicidade

Caleb teria cometido o assassinato devido a seu interesse em assumir um relacionamento com Alleigha Botner, uma ex-estagiária da igreja em que ele trabalha e com quem o pastor mantém um relacionamento extraconjugal. O Ministério Público aponta que, na noite anterior ao assassinato de Ashley, o ex-American Idol enviou uma mensagem a Botner afirmando: “Eu escolho você. Estou livre. As ações virão amanhã”.