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Cultura

O pastor condenado à prisão perpétua por matar esposa enquanto filhas dormiam

Caleb Flynn participou do programa American Idol em 2013

Por Flávio Monteiro 6 out 2026, 12h12 | Atualizado em 6 out 2026, 12h21
Homem branco de cabelo curto e loiro, usando óculos de armação preta, jaqueta de couro preta e camisa xadrez vermelha e cinza, com um colar de corrente prateada. Ele tem barba por fazer e está olhando para frente com uma expressão neutra, boca ligeiramente aberta, em um fundo escuro
Caleb Flynn no 'American Idol' em 2013 (Reprodução/Youtube)
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O pastor condenado à prisão perpétua por matar esposa enquanto filhas dormiam Priorize VEJA no Google

O pastor Caleb Flynn foi condenado à prisão perpétua por assassinar sua esposa, Ashley, em Dayton, nos Estados Unidos. Flynn, de 40 anos, participou do reality American Idol em 2013, em que chegou a afirmar aos jurados que tinha sido incentivado por sua cônjuge a ingressar no programa. A justiça de Ohio classificou as ações do religioso como “abomináveis”.

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A morte de Ashley Flynn ocorreu em fevereiro deste ano, quando ela foi encontrada morta a tiros na casa do casal. Caleb foi o responsável por ligar para o serviço de emergência, afirmando que um invasor entrou na residência e matou sua mulher. Ele terminaria preso três dias depois, com a promotoria apontando que ele forjou sinais de invasão para cobrir o crime.

Tudo aconteceu enquanto as duas filhas do casal estavam em casa, dormindo. Após a sentença, o pastor pediu desculpas às filhas e afirmou ser inocente. “Enquanto estou diante de Deus, que é meu juiz supremo, não estou mentindo quando digo que não matei minha mulher”, disse.

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Caleb teria cometido o assassinato devido a seu interesse em assumir um relacionamento com Alleigha Botner, uma ex-estagiária da igreja em que ele trabalha e com quem o pastor mantém um relacionamento extraconjugal. O Ministério Público aponta que, na noite anterior ao assassinato de Ashley, o ex-American Idol enviou uma mensagem a Botner afirmando: “Eu escolho você. Estou livre. As ações virão amanhã”.

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