O passado musical vexaminoso de Erling Haaland, da Noruega

Antes de ser uma das grandes estrelas da Copa do Mundo 2026, o jogador de futebol Erling Haaland era apenas um adolescente como qualquer outro — e tem vídeos embaraçosos que comprovam seu passado. Um deles, em especial, o persegue: aos 16 anos, ele formou o grupo de rap Flow Kingz com dois amigos e gravou o clipe da faixa autoral Kygo Jo.

O projeto surgiu em 2016, quando o garoto e os colegas Erik Botheim e Erik Tobias estavam entediados durante um acampamento para jovens futebolistas. Kygo Jo é a única música do grupo e adere à ostentação típica do trap da época. Na primeira estrofe, Botheim se gaba: “Tenho gravado faixas e lucrados milhares de milhões. Aliás, comprei uma grelha a gás. Caso esteja se perguntando, também passei na loja. Fiz compras porque estou cheio de grana”.

O vídeo é bem-humorado e foi gravado sem quaisquer pretensões. Nele, Haaland e os colegas são vistos envolvidos em múltiplas peripécias, como saltos em um pula pula, coreografias ruins em uma quadra de vôlei e brincadeiras diversas em um parquinho para crianças. Haaland, em especial, tem o figurino mais chamativo: um moletom estampado com emojis do número 100 e um boné estampado, posto ao contrário sobre sua cabeça.

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Apesar disso, o jogador não se envergonha do passado e frequentemente faz piada sobre a situação. O vídeo continua no ar com mais de 17,4 milhões de visualizações e Haaland permanece próximo de Botheim e Tobias.

Hoje, Botheim integra a Seleção Norueguesa ao lado de Haaland e joga para o time sueco Malmö FF, enquanto Tobias faz parte do time islandês ÍA.

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