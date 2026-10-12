O papel fundamental de Roberto Carlos na validação de união estável da viúva de Erasmo

A disputa judicial entre Fernanda Maria Passos e os filhos de Erasmo Carlos teve a participação de alguém que acompanhou boa parte da trajetória do Tremendão: Roberto Carlos. Segundo apuração da coluna GENTE, o cantor foi testemunha da viúva na ação em que ela pediu o reconhecimento da união estável com Erasmo desde 2010.

Leia também: Disputa pela herança de Erasmo Carlos: linha do tempo comprova imbróglio

A presença de Roberto acrescenta um personagem de peso ao processo. Amigos por décadas e parceiros em composições que marcaram a música brasileira, os dois mantiveram relação que atravessou gerações. Dessa vez, Roberto participou de um capítulo relacionado à vida pessoal do amigo, morto em novembro de 2022.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Apesar do depoimento, o período reconhecido pela Justiça foi menor do que o solicitado por Fernanda. Conforme revelou a coluna na sexta-feira, 9, a sentença fixou o início da união estável em junho de 2016, estendendo-a até 5 de janeiro de 2019, quando o casal oficializou o casamento civil.

Continua após a publicidade

Para estabelecer esse marco, o magistrado considerou a mudança de Fernanda para a residência do artista, em 2016, e uma publicação feita por Erasmo após o casamento, na qual diferenciava os anos de namoro do período de convivência.

O reconhecimento da união estável, entretanto, não assegurou à viúva a divisão patrimonial pretendida. A sentença negou o pedido de meação dos bens e das aplicações financeiras discutidos na ação.

Continua após a publicidade

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

O impasse envolve um patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 50 milhões, segundo apuração da coluna. Nesse montante estão investimentos administrados por Erasmo e pelo filho Leonardo Esteves, que somavam cerca de R$ 10 milhões na época da morte do cantor. Extratos de julho de 2025 apontavam pouco mais de R$ 12 milhões.

Segundo as informações apuradas, essas aplicações são anteriores ao casamento e deverão ser divididas exclusivamente entre Leonardo e Gil Esteves, caso a decisão que fundamenta essa destinação seja mantida. A sentença sobre a união estável e as demais questões do inventário precisam ser consideradas separadamente. A decisão ainda cabe recurso. Até o momento, a defesa de Fernanda não se manifestou.

Continua após a publicidade