‘O Outro Lado das Redes’: Mikey Madison e Jeremy Allen White falam sobre os impactos das redes sociais
Em entrevista a VEJA, os atores e o diretor Aaron Sorkin falam sobre Mark Zuckerberg, as big techs e os bastidores do filme sobre o escândalo do Facebook
Dezesseis anos depois de A Rede Social (2010), que lhe rendeu o Oscar de melhor roteiro, Aaron Sorkin voltou ao universo do Facebook em O Outro Lado das Redes, em cartaz nos cinemas. Desta vez também como diretor, ele conta a história de Frances Haugen (Mikey Madison), ex-funcionária que, em 2021, entregou documentos internos da empresa ao repórter Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), do Wall Street Journal. Em entrevista a VEJA, Sorkin explicou por que o novo Mark Zuckerberg, vivido por Jeremy Strong, é bem menos simpático que o de 2010. “Dezesseis anos depois, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo e vemos as consequências das decisões que tomou. São tão terríveis que acho que temos razão em culpá-lo.”
Os protagonistas também falaram sobre a relação com as redes. “A pergunta que me faço sobre empresas como o Facebook e seus líderes é: o que é suficiente? Receio que queiram tudo — todo o nosso tempo, toda a nossa atenção”, diz White. Assista à entrevista completa no Em Cartaz:
O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial