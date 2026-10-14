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Cultura

O ousado passo de Giulia Be na carreira após casamento com Kennedy

Exclusivo: cantora conversou com a coluna GENTE sobre seus novos passos

Por Tatiana Moura 14 out 2026, 08h00 | Atualizado em 14 out 2026, 09h09
Giulia Be
Giulia Be (Reprodução/Instagram)
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O ousado passo de Giulia Be na carreira após casamento com Kennedy Priorize VEJA no Google

No sábado, 10, Giulia Be e Conor Kennedy realizaram a cerimônia de casamento no Rio de Janeiro, com mais de 200 convidados. O casal já havia se casado em Los Angeles, onde mora junto, mas celebrou a união na cidade natal da cantora. Com a mudança para os Estados Unidos, Giulia não descarta a possibilidade de tentar projetos no exterior.

“Me lasquei porque me apaixonei por um gringo, né? Já moro em Los Angeles e claro que, assim, a minha carreira sempre vai ser o número um na minha vida. Então já tenho feito muitos movimentos para projetos lá fora, desde o audiovisual até a música”, disse ela à coluna GENTE. Giulia estudou em um colégio bilíngue a vida toda e já tinha lançado músicas em inglês, antes mesmo de conhecer o atual marido.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente 

O projeto mais recente da cantora, lançado em julho, tem músicas em três idiomas diferentes. O foco, agora que reside nos Estados Unidos, é procurar por trabalhos no país. “Estou com agente lá também. Já fiz alguns testes e quem sabe em breve também vocês não vão ter notícias desse âmbito? É uma coisa que tenho vontade, mas além de vontade, tenho necessidade mesmo. Porque a gatinha tem que trabalhar”, disse ela, rindo.

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