O objeto de colecionador que Elton John leva na bagagem de saída do Brasil
Cantor britânico adquiriu fotografia icônica de Pelé
Após uma apresentação histórica no Rock in Rio 2026, o cantor britânico Elton John se despediu do Brasil em grande estilo — e levando consigo um importante item para sua coleção. Isso porque o astro da música adquiriu a fotografia O Rei e Eu, de Luiz Tripolli, um registro de Pelé que é tido como um objeto de colecionador.
O retrato foi feito em 1995 e há somente 36 cópias oficiais da foto, cujo valor é elevado. Para efeito de comparação, o Instituto Neymar Jr. leiloou um exemplar da fotografia, acompanhado de uma camisa da Seleção assinada pelos dois ídolos do Santos, e gerou uma disputa acirrada, finalizando com um arremate de R$ 640 mil.
A fotografia agora vai compor o ilustre acervo de fotografias de Sir Elton, um dos mais famosos do mundo. Tal coleção conta com cerca de 7 mil obras, reunidas desde 1991, quando o músico começou a comprar registros.
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