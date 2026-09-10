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Cultura

O objeto de colecionador que Elton John leva na bagagem de saída do Brasil

Cantor britânico adquiriu fotografia icônica de Pelé

Por Flávio Monteiro 10 set 2026, 20h05
Elton John
O cantor Elton John (Jamie McCarthy/Getty Images)
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O objeto de colecionador que Elton John leva na bagagem de saída do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Após uma apresentação histórica no Rock in Rio 2026, o cantor britânico Elton John se despediu do Brasil em grande estilo — e levando consigo um importante item para sua coleção. Isso porque o astro da música adquiriu a fotografia O Rei e Eu, de Luiz Tripolli, um registro de Pelé que é tido como um objeto de colecionador.

O retrato foi feito em 1995 e há somente 36 cópias oficiais da foto, cujo valor é elevado. Para efeito de comparação, o Instituto Neymar Jr. leiloou um exemplar da fotografia, acompanhado de uma camisa da Seleção assinada pelos dois ídolos do Santos, e gerou uma disputa acirrada, finalizando com um arremate de R$ 640 mil.

A fotografia agora vai compor o ilustre acervo de fotografias de Sir Elton, um dos mais famosos do mundo. Tal coleção conta com cerca de 7 mil obras, reunidas desde 1991, quando o músico começou a comprar registros.

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TAGS:
Elton John
Fotos
Gente
Pelé
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