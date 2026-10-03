O novo tipo de astro de cinema: anti-Tom Cruise

Robert Pattinson, 40, seguiu um caminho pouco óbvio para se tornar uma das grandes estrelas de Hollywood. Enquanto Tom Cruise, 64, ainda encarna o modelo clássico do astro capaz de carregar uma superprodução apenas com o próprio nome, categoria em que também cabem Brad Pitt, 62, e Julia Roberts, 58, Pattinson construiu seu lugar quase pelo avesso. Em vez de preservar a imagem de galã que ganhou com a saga Crepúsculo, passou anos tentando desmontá-la.

Assim que a franquia chegou ao fim, em 2012, o ator mergulhou em produções menores e personagens cada vez menos sedutores. Foi um neurótico T.E. Lawrence em A Rainha do Deserto, de Werner Herzog; um criminoso à deriva em Bom Comportamento, dos irmãos Safdie; o ajudante recluso de um explorador em A Cidade Perdida de Z, de James Gray; e um homem embrutecido em O Farol, de Robert Eggers. A estratégia parecia clara: desaparecer dentro dos papéis antes de voltar a ocupar o centro de Hollywood.

O retorno às grandes produções também escapou do roteiro tradicional. Primeiro veio Tenet, de Christopher Nolan, e só depois o mergulho definitivo em uma franquia com The Batman. Pattinson chegou novamente ao posto de protagonista de blockbuster sem abandonar a estranheza que marcou a fase independente.

Em 2026, essa combinação aparece em três personagens bastante diferentes e cada vez mais sombrios. Em The Drama, interpreta um noivo à beira de um colapso antes do casamento; em A Odisseia, vive um pretendente de caráter perverso; e, em Primetime, um jornalista consumido pela busca por audiência. Se Cruise representa o astro que permanece reconhecível mesmo diante de explosões, aviões e missões impossíveis, Pattinson construiu seu estrelato pela capacidade de parecer cada vez menos com a ideia tradicional de um mocinho. É, nesse sentido, uma espécie de anti-Cruise.

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente