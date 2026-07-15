O novo round de Luana Piovani contra Virginia Fonseca
Em post compartilhado nos stories, atriz se referiu à influenciadora como "loira feita em laboratório"
Em novo ataque à influenciadora Virginia, a atriz Luana Piovani compartilhou, nesta quarta-feira, 15, um vídeo em seu perfil no Instagram detonando o posicionamento da blogueira diante de campanhas publicitárias para casas de aposta.
A artista compartilhou um vídeo afirmando que Virginia recebe 30% do dinheiro perdido pelos seguidores nas apostas. Na legenda, Luana escreveu: “Eeee cramunhão amarrado no rab* dessa loira feita em laboratório, sinto o cheiro de enxofre já vindo do futuro dela”.
Essa não a primeira vez que a atriz alfineta a influenciadora publicamente. No final de abril, Piovani dividiu opiniões na internet após mencionar os filhos da empresária com o cantor Zé Felipe. Na ocasião, a ativista também criticou Virginia por divulgar plataformas de aposta, e compartilhou um post nos stories com a legenda: “Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”.
Pouco tempo após o ocorrido, a influenciadora apareceu chorando em suas redes sociais e alegou que iria acionar a Justiça diante das falas da atriz. “Tá repreendido, em nome do senhor Jesus Cristo, toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!”, rebateu Virginia à época.
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