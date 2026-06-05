Fundador e CEO da L21 Corp, o empresário Luiz Calainho foi nomeado integrante do Conselho Consultivo da Direção da Escola de Comunicações e Artes da USP, que celebra seis décadas de atuação em 2026.

Presidido por Clotilde Perez, diretora da ECA-USP, o conselho reúne profissionais e lideranças de diferentes áreas com o objetivo de fortalecer o diálogo entre universidade, mercado e sociedade.

Também integram o grupo nomes como Alê Pellegrino, Ana Buchaim, Amâncio Jorge de Oliveira, Hugo Rodrigues, Ju Ferraz, Lee Taylor, Marcelo Lopes e Mauricio Minas.

“Recebo esse convite com muito orgulho e senso de responsabilidade. Sempre acreditei que cultura é ativo econômico, identidade, linguagem, indústria, educação e futuro. Estar mais próximo de uma instituição como a ECA-USP representa uma oportunidade excepcional de contribuir, aprender, fomentar diálogos e aproximar ainda mais academia, mercado, criação e impacto”, afirmou Calainho sobre a entrada no conselho.