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Cultura

O novo recorde quebrado por Beyoncé após lançamento surpresa

Popstar americana disponibilizou a faixa 'Morning Dew (Donk)' nos serviços de streaming sem aviso prévio

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 09h52
Beyoncé no Met Gala
A cantora Beyoncé (Dimitrios Kambouris/Getty Images)
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O novo recorde quebrado por Beyoncé após lançamento surpresa Priorizar nos meus resultados Google

A cantora americana Beyoncé Knowles, 44, surpreendeu seus fãs em 4 de julho, quando lançou a faixa Morning Dew (Donk) nos serviços de streaming sem aviso prévio ou a promessa de um disco inédito iminente — e foi recompensada pela jogada inusitada. Pouco mais de uma semana depois, a faixa entrou na parada Billboard Hot 100, a mais disputada dos Estados Unidos, e consagrou a popstar como única artista a emplacar músicas no ranking por 29 anos consecutivos, de 1997 a 2026.

Sete de suas canções solo atingiram o topo das paradas ao longo dos anos: Break My Soul, Texas Hold’EmSingle Ladies (Put a Ring on It)Crazy in LoveCheck on ItBaby Boy Irreplaceable. Além delas, as colaborações Perfect, com Ed Sheeran, e Savage, com Megan Thee Stalion, também atingiram o feito.

A trajetória de Beyoncé dentro da parada começou quando ela ainda integrava a banda Destiny’s Child ao lado das colegas Kelly Rowland, LaTavia Roberson e LeToya Luckett, com as quais gravou o hit No, No, No, sua primeira canção a entrar na Hot 100, com pico de terceiro lugar.

Quase 30 anos depois, a cantora ocupa posição única na indústria fonográfica e tem uma das bases de fãs mais devotas do mundo. O lançamento de Morning Dew (Donk) era exigido pelos ouvintes fiéis de Beyoncé desde 2023, quando uma demo da faixa vazou na internet e viralizou no TikTok. A canção, porém, havia sido gravada muito antes, por volta de 2013, durante o processo que levou a cantora ao seu disco autointitulado, de onde saíram sucessos como Pretty Hurts.

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TAGS:
Beyoncé
Música
Música Pop
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