O novo recorde de ‘Minha Melhor Amiga’, comédia com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli

Protagonizada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, a comédia Minha Melhor Amiga se tornou o filme mais visto do cinema nacional no pós pandemia. Com 5,84 milhões de ingressos vendidos, a produção de Susana Garcia ultrapassou o premiado Ainda Estou Aqui, que foi visto por 5,8 milhões de espectadores.

Tal marca coloca o longa na oitava colocação no que diz respeito a bilheterias de filmes brasileiros lançados neste século. No último final de semana, a produção foi vista por 126 mil pessoas, ficando em terceiro lugar entre os filmes mais vistos nos cinemas brasileiros no período.

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