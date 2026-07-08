O novo projeto de Antonio Fagundes com Tony Ramos

Eles acabaram de contracenar juntos em Quem ama cuida. Mas Antonio Fagundes, 77 anos, que retornou à TV Globo de onde se afastou em 2020, quer mais parcerias com Tony Ramos. Ambos, aliás, apesar de já terem feito outras novelas juntos, nunca eram do mesmo núcleo. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), entre outros assuntos, Fagundes fala de um novo projeto com o amigo, assim que a novela das 9 chegar ao fim:

“Vamos fazer um filme também com texto do Gustavo Pinheiro. Encomendaram para ele um texto para nós dois. Foi uma prova de amizade. É um roteiro muito bom”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação/ Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

Continua após a publicidade