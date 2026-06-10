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Cultura

O novo projeto de Amaury Jr. na emissora de Dony De Nuccio nos Estados Unidos

Ex-apresentador da RedeTV! assinou com a TV Connect USA para comandar atração voltada à comunidade brasileira no país comandado por Donald Trump

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h59 | Atualizado em 10 jun 2026, 13h02
Homem de meia-idade, cabelos castanhos, sorrindo amplamente, vestindo terno azul e camisa clara, em estúdio de TV com câmera e logo tvconnectUSA ao fundo
O apresentador Amaury Jr. na TV Connect USA  (TV Connect USA/Divulgação)
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O novo projeto de Amaury Jr. na emissora de Dony De Nuccio nos Estados Unidos Priorize VEJA no Google

O apresentador Amaury Jr. começou um novo projeto na emissora de Dony De Nuccio nos Estados Unidos, a TV Connect USA, TV voltada para a comunidade brasileira no país liderado por Donald Trump que vai ao ar em quatro estados: Flórida, Massachusetts, Connecticut e Califórnia. Na nova casa, o ex-funcionário da RedeTV! vai comandar o programa provisoriamente intitulado de Amaury Jr. Connect, com estreia prevista para julho e será produzido entre Brasil e Estados Unidos.

Aos 50 anos de carreira, Amaury se arrisca na nova empreitada por causa de uma relação antiga do jornalista com o país. Frequentador assíduo dos Estados Unidos há décadas e proprietário de uma residência na região de Orlando há quase 30 anos, Amaury construiu parte de sua carreira internacional cobrindo eventos, entrevistando celebridades e registrando tendências de comportamento, turismo e entretenimento para o público brasileiro. Agora, pela primeira vez, essa experiência servirá de base para um projeto concebido diretamente para a audiência que vive fora do Brasil.

“Depois de 50 anos de televisão, o mais bonito é perceber que ainda dá para sair da zona de conforto. Estou muito animado com esse projeto porque  ele me coloca de novo em movimento, em outro país, diante de uma comunidade brasileira que também conhece bem esse sentimento: gente que teve coragem de mudar, empreender, recomeçar e buscar novos sonhos longe de casa”, afirmou o apresentador em comunicado.

Conhecido por transformar entrevistas e cobertura social em uma marca própria na televisão brasileira, o apresentador pretende levar ao novo programa elementos que o acompanharam em passagens por Band, RedeTV! e TV Cultura. A proposta combina reportagens externas, viagens, comportamento, lifestyle e cobertura de eventos, mas com foco especial em histórias de brasileiros que construíram suas vidas nos Estados Unidos. A produção também deve explorar aspectos culturais e curiosidades das cidades norte-americanas visitadas pela equipe.

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Outro diferencial será o aproveitamento do vasto acervo acumulado por Amaury ao longo de cinco décadas diante das câmeras. A atração deve recuperar entrevistas históricas com personalidades do entretenimento, da política, dos negócios e do esporte, criando uma ponte entre momentos marcantes da televisão brasileira e a nova fase internacional do apresentador.

A chegada de Amaury Jr. acontece em meio a um processo de expansão da TV Connect USA. Desde a entrada do jornalista Dony De Nuccio na operação da emissora, a empresa vem promovendo mudanças em sua grade e ampliando sua estratégia de conteúdo para o público brasileiro residente nos Estados Unidos. A aposta inclui investimentos em jornalismo, entretenimento e esportes, além da contratação de nomes reconhecidos da televisão nacional. 

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“Ter o Amaury conosco é mais do que uma honra: é um sinal claro da força do que estamos construindo. Ele que já fez história na televisão brasileira  agora se junta a nós para fazermos história na comunicação com os brasileiros nos Estados Unidos”, celebra Nuccio.

Nesse contexto, a contratação de Amaury ganha valor simbólico. Ao mesmo tempo em que reforça a busca da emissora por relevância junto à comunidade brasileira no exterior, representa uma nova etapa para um dos comunicadores mais longevos da TV nacional. Em um mercado cada vez mais fragmentado entre televisão, streaming e plataformas digitais, o apresentador aposta novamente na capacidade de adaptação que ajudou a sustentar sua carreira por meio século.

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Quem é Dony De Nuccio?

Dony De Nuccio é um jornalista, apresentador e executivo de mídia brasileiro que ganhou projeção nacional principalmente por sua atuação na TV Globo, onde atuou na apresentação do Jornal Hoje, e posteriormente na CNN Brasil. Nascido em São Paulo, Dony construiu carreira no jornalismo econômico. Antes de chegar à televisão aberta, trabalhou em veículos especializados e no mercado financeiro. Após deixar a Globo em 2019 após uma controvérsia envolvendo atividades paralelas de comunicação corporativa que não haviam sido informadas à emissora, ele passou a atuar em projetos empresariais, produção de conteúdo e consultoria de comunicação.

Mais recentemente, ele assumiu papel estratégico na TV Connect USA, emissora voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Segundo o material divulgado pela empresa, Dony participa do processo de expansão da operação, reforço da grade de programação e contratação de novos talentos.

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