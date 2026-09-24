O novo pedido de Angelina Jolie na batalha contra Brad Pitt

Angelina Jolie apresentou um novo pedido à Justiça na longa batalha contra Brad Pitt envolvendo o Château Miraval, vinícola francesa que pertenceu ao ex-casal. Desta vez, a atriz tenta impedir que o ex-marido tenha acesso a documentos sobre seus rendimentos entre 2017 e 2019, incluindo valores recebidos por contratos e participações nos lucros de produções de Hollywood.

Segundo o TMZ, a defesa de Jolie argumenta que o pedido representa uma invasão de privacidade e não teria relação direta com o centro da disputa. A atriz já concordou em entregar registros financeiros referentes a 2020 e 2021. Pitt, por sua vez, sustenta que os documentos anteriores são relevantes porque Angelina afirmou ter buscado “independência financeira” antes de vender sua participação na propriedade, em 2021.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente