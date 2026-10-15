O novo passo na carreira de João e Francisco, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Os irmãos João e Francisco Hilbert, 18 anos, foram confirmados em desfile da São Paulo Fashion Week. Os gêmeos integrarão a apresentação da grife Normando, que acontecerá neste sábado, 17.

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Filhos dos apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, os jovens iniciaram trajetória profissional na moda recentemente: em 2024, assinaram com a WAY Model, de Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira. No currículo, os irmãos reúnem desfiles e campanhas para grifes de moda renomadas e editoriais em publicações do segmento.