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Cultura

O novo papel de Norman Reedus após sucesso de ‘The Walking Dead’

Astro que marcou época como Daryl Dixon já tem novo projeto

Por Flávio Monteiro 27 jul 2026, 18h04 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h51
Daryl Dixon (Norman Reedus) em cena de 'The Walking Dead'
Norman Reedus em cena de 'The Walking Dead' (VEJA.com/Divulgação/Divulgação)
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O novo papel de Norman Reedus após sucesso de ‘The Walking Dead’ Priorizar nos meus resultados Google

Um dos principais destaques de The Walking Dead, o ator Norman Reedus se despede da série no segundo semestre desse ano, após 16 anos como o melancólico e popular Daryl Dixon. No entanto, engana-se quem pensa que Reedus pretende tirar um período sabático. O astro já está com contrato assinado para atuar em Pendulum, filme de terror que chegará aos cinemas em janeiro de 2027.

Produzida por Darren Aronofsky, a obra conta com nomes como Joseph Gordon-Levitt (A Origem) e Phoebe Dynevor (Bridgerton), apresentando a história de um casal que viaja para um retiro alternativo no interior dos Estados Unidos, buscando superar um evento traumático. Ainda não há informações de qual será o papel de Reedus na obra, mas a expectativa é que o astro apareça no primeiro trailer do filme.

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