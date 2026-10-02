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Cultura

O novo nome do estúdio após fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery

CEO David Ellison anunciou novidade nesta sexta-feira, 2, através das redes sociais

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h39
Escritório da Paramount em Los Angeles
Escritório da Paramount em Los Angeles (Justin Sullivan/Getty Images)
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Com a finalização da fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery (WBD), a rede de estúdios americana ganhará um novo nome: Skydance. Avaliada em cerca de US$ 110 bilhões, a fusão movida pelo CEO da Paramount David Ellison está prevista para ser concluída na próxima terça-feira, 6, após um ano de negociações e embates judiciais.

O empresário anunciou o nome da união nesta sexta-feira, 2, em publicação feita no X (antigo Twitter). O processo de aquisição da WBD sofreu um atraso de dois meses devido a ações antitruste movidas pelo Sindicato dos Roteiristas da América (WGA) e outros 12 estados, mas nesta quarta-feira, 30 de outubro, a justiça dos EUA deu ‘sinal verde’ para que a empresa de Ellison finalizasse a compra dos estúdios.

“O que antes era o auge, agora é apenas o começo”, escreveu o CEO. “A Paramount e a Warner Bros. moldaram mais de um século de cultura. Ao combiná-las, não estamos reescrevendo a história – estamos equipando esses estúdios icônicos com um motor mais poderoso. Juntos, somos a Skydance: um lar criativo para narrativas ousadas e de qualidade”, completou.

Segundo Ellison, a escolha do nome reflete vários objetivos da empresa, sendo um deles a preservação da história da Paramount e da Warner Bros. como entidades individuais sob o nome Skydance. “Nunca quisemos que uma nova identidade corporativa diminuísse, alterasse ou ofuscasse qualquer uma delas. Em vez disso, queríamos um nome que desse à empresa combinada uma identidade própria, permitindo ao mesmo tempo que a Paramount e a Warner Bros. – e todas as nossas marcas extraordinárias – permanecessem em destaque”, explicou.

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A Skydance adquiriu a Paramount em agosto de 2025, transformando o nome oficial da empresa em Paramount Skydance Corporation. Antes da fusão com a WBD, a entidade enfrentou uma série de obstáculos legais, tendo sido classificada como um monopólio ilegal. O acordo judicial estabelecido nesta semana exige a separação das operações da Paramount e da WBD em diversas áreas de negócios, evitando a dissolução dos estúdios.

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