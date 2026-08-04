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Cultura

O novo namorado de Nicole Kidman: CEO e estágio com ex-presidente americano

Atriz vive novo romance após encerrar casamento de quase 20 anos

Por Flávio Monteiro 4 ago 2026, 10h00
Nicole Kidman
Nicole Kidman: atriz vive novo relacionamento (David Crotty/Getty Images)
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O novo namorado de Nicole Kidman: CEO e estágio com ex-presidente americano Priorizar nos meus resultados Google

Após encerrar um casamento de quase duas décadas com o músico Keith Urban, a atriz Nicole Kidman parece ter encontrado seu novo amor. Informações divulgadas pelo portal E! News apontam que a célebre estrela de Moulin Rouge já esteve em vários encontros com o empresário americano Michael Reinstein, com direito a fotos dos dois em clima romântico na sacada de um hotel na Itália.

Formado na University of Southern California, Reinstein é CEO da Regeny, uma firma de private equity sediada em Beverly Hills, na Califórnia. Aos 55 anos, ele é um nome influente na área, chegando a trabalhar como funcionário júnior do ex-presidente americano Ronald Reagan quando era mais jovem. O casal não assumiu publicamente o romance, e Reinstein chegou a desativar seu perfil no Instagram após as fotos dele com Kidman virem à tona.

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