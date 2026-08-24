O novo lucro de Virgínia Fonseca após reatar namoro com Vini Jr.

Ao que tudo indica, conforme a coluna GENTE noticiou com antecedência, Virgínia Fonseca negocia assinar um contrato de R$ 95 milhões com uma casa de apostas que também conta com Vini Jr. entre seus garotos-propaganda.

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A negociação chama atenção pelo valor milionário e pelo peso dos nomes envolvidos. Caso o acordo seja confirmado, Virgínia passará a integrar o time de grandes personalidades que possuem parceria com a plataforma. Até o momento, a informação não foi confirmada oficialmente por sua equipe, mas fontes ouvidas pela coluna no mercado garantem que o assunto já é dado como certo. Em julho, ela rompeu com a casa de apostas anterior, que mantinha exclusividade na contratação de seu nome.

Após publicação da nota, a assessoria da influenciadora entrou em contato para negar que ela esteja em negociação com a plataforma.

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