O novo lance da guerra entre Globo e Cazé TV na Copa do Mundo

A guerra entre Globo e CazéTV na Copa do Mundo 2026 ganhou um novo lance fora do campo das transmissões. Uma coluna do jornal O Globo, que faz parte do Grupo Globo, deu nota zero para o narrador Raony Pacheco, que faz a locução de alguns jogos do Mundial — ele divide as transmissões com Luís Felipe Freitas, o nome principal do canal de Casimiro Miguel.

“Nota zero para exageros nas narrações de Raony Pacheco na Cazé TV. Tudo transcorre sempre num volume altíssimo, e há uma empolgação demasiada em lances simples. Aliás, acontecem excessos parecidos durante entrevistas da equipe com torcedores nos pré-jogos”, diz o texto da crítica Anna Luiza Santiago.

De forma bem-humorada, Raony acalmou seus fãs nas redes sociais e respondeu à crítica no X. “Calma, gente, ninguém vai morrer. Análises são sempre bem-vindas. E bora que bora. Lembrando que já tirei zero também na época da escola, que fase”, escreveu o narrador.

A disputa pela audiência da Copa do Mundo

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: as partidas se dividem na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo os jogos no YouTube. Nas partidas do Brasil, os três tem direito de transmissão, assim como Sportv e N Sports, que exibem o torneio na tv por assinatura.

Continua após a publicidade

Nessa disputa, a CazéTV saiu do posto de zebra para o de artilheira ao ser a única com os direitos de exibição de todas as 104 partidas do torneio: a Globo adquiriu apenas 55 partidas, e 32 delas são divididas com o SBT, que desembolsou 25 milhões de reais pelos direitos. Em meio à competição, os canais tem se alfinetado ao vivo: Globo e SBT cutucam o delay do canal digital alardeando que a tv aberta grita gol antes, enquanto a CazéTV exalta o fato de ser a única a exibir todos os jogos do torneio.

Quando o assunto é alcance, a TV aberta segue na liderança: na fase de grupos da competição, ao menos 88% do público passou pelas transmissões de Globo e SBT. Com a TV aberta, o SporTV e a plataforma on-line GE TV, o grupo Globo aparece em uma posição dominante, com 28% acompanhando as partidas de maneira exclusiva pelos canais da empresa. A posição, no entanto, já não é tão confortável quanto no passado, já que agora divide espaço e perde parte da audiência para o SBT e a CazéTV, que vem conquistando cada vez mais público no meio digital.