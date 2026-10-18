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Cultura

O novo filme de Romeo Beckham que mistura tênis e romance gay em cenas quentes

Produção francesa 'Forty Love' estreia no final de novembro e é primeira empreitada do filho de David e Victoria Beckham como ator

Por Flávio Monteiro 18 out 2026, 19h00
Dois jovens atletas masculinos, um com cabelo raspado e outro com cabelo comprido e bandana, em uma pista de corrida de saibro, com expressões sérias. O da esquerda veste regata preta estampada e colar de pérolas; o da direita, regata branca e colares dourados.
Romeo Beckham e Paul Kircher em cena de 'Forty Love' (Reprodução/Instagram)
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Nascido em um lar cercado por holofotes, Romeo Beckham, 24, sempre esteve alinhado ao ambiente das celebridades. O segundo filho de David e Victoria Beckham iniciou sua trajetória nas passarelas, atuando como modelo de marcas como Yves Saint Laurent e Balenciaga, e agora parece estar voltando suas atenções para a atuação. Romeo é um dos protagonistas de Forty Love, filme francês que apresenta um romance gay entre jogadores de tênis – e que conta com cenas ousadas.

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A produção marca a estreia do jovem Beckham nas telas, e conta a história de Sacha Gallo (Paul Kircher), um jovem astro do tênis que vê sua posição ser desafiada com a chegada de um novo rival, interpretado por Romeo. O primeiro trailer da obra foi divulgado na última quinta-feira, 15, e chamou atenção pela forte tensão entre os personagens, em um misto de atração sexual e rivalidade esportiva.

“Pela primeira vez, ele enfrenta um oponente de uma natureza totalmente diferente – o amor. Uma força tão empolgante quanto desestabilizadora – e muito mais perigosa do que qualquer coisa que ele tenha encontrado na quadra”, descreve a sinopse. A produção é dirigida pelo fotógrafo de moda Pierre-Ange Caroltti e estreia na França no dia 25 de novembro. Não há datas de lançamento confirmadas para outros países.

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Apesar das poucas informações, o filme rapidamente chamou atenção online. “Romeo Beckham como rival de tênis é como transformar um Aberto de Paris em uma novela. Saque, voleio e, de alguma forma, ainda parece a Semana de Moda”, escreveu um usuário no X. Um segundo questiona: “Preciso saber se ele realmente sabe atuar, ou se estamos todos só assistindo pela química”.

Embora as incertezas sobre o nível de atuação de Romeo sigam ativas, o jovem contou com o apoio do pai, David, que compartilhou o trailer em suas redes sociais e deixou uma mensagem empolgada: “Amei isso”. Entre os outros integrantes da célebre família, somente Cruz Beckham, 20, fez alguma manifestação sobre o filme, compartilhando o trailer, mas sem tecer comentários.

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