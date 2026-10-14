O novo e surpreendente projeto de Sabrina Sato na TV Globo

A apresentadora Sabrina Sato ficará responsável por apresentar um programa especial durante a transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027. Informações divulgadas nesta quarta-feira, 14, durante o Upfront Globo, apontam que ela ficará à frente de uma produção com uma abordagem mais “próxima e humanizada” sobre as protagonistas do evento.

Não há uma decisão sobre o nome da atração, que ainda será confirmada pela direção da TV Globo, mas a iniciativa integra um projeto multiplataforma que busca ampliar a cobertura da Copa. A produção terá um investimento na casa de R$ 2 milhões de reais.

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