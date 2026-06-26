O novo destino de Virginia Fonseca após freio da Globo

Virginia Fonseca deixou os Estados Unidos nesta sexta-feira, 26, um dia depois de vir à tona que seu quadro no Domingão com Huck não seguirá nos mesmos moldes. A influenciadora voltou ao Brasil para cobrir o São João de Petrolina, em Pernambuco, ao lado dos amigos Lucas Guedez e Álvaro Xaro.

A mudança de rota acontece em meio ao desgaste provocado pelo Diário da Virginia, quadro exibido dentro da cobertura da Copa do Mundo no programa de Luciano Huck. A Globo decidiu diminuir drasticamente a participação da influenciadora após dois episódios irem ao ar. Em reunião interna, a direção da atração avaliou que a repercussão negativa estava respingando na produção.

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