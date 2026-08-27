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Cultura

O novo capítulo da parceria entre Marina Sena e a grife espanhola Bershka

Uma das iniciativas é a estreia do single e o clipe de “Taiobeiras (folha grande)” em todas as plataformas de streaming

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 19h30 | Atualizado em 27 ago 2026, 19h33
Mulher deitada no chão sobre um tapete persa, apoiada em um sofá marrom. Ela usa camiseta branca com estampa abstrata, calça jeans escura e bracelete dourado. Ao lado, uma caixa de som transparente e uma mesa de madeira com abajur
A cantora Marina Sena lança novo single, que integra projeto Bershka Music (Divulgação/Divulgação)
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O novo capítulo da parceria entre Marina Sena e a grife espanhola Bershka Priorizar nos meus resultados Google

A parceria entre a cantora Marina Sena e a grife espanhola Bershka ganhou um novo capítulo no Brasil com o lançamento de dois projetos que aprofundam o diálogo entre música, moda e identidade cultural.

Uma das iniciativas é a estreia do single e o clipe de “Taiobeiras (folha grande)” em todas as plataformas de streaming, que integra o projeto Bershka Music.

“Estou muito feliz porque a Bershka me deu toda a liberdade artística para criar uma música que fala sobre as minhas raízes. Para mim, é importante ser valorizada nesse lugar por uma marca internacional, que chega ao país com respeito, com vontade de entender todos esses ‘Brasis’. E o meu Brasil é um Brasil muito específico, norte mineiro. E tê-los respeitando isso, me colocando num lugar de destaque na campanha, traz grande alegria”, diz Marina.

Em outra frente, a marca espanhola inaugurou nesta quinta-feira sua segunda loja no Brasil, no Rio de Janeiro, e aproveitou o evento para lançar a coleção Bershka by Marina Sena.

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A ação é liderada pela área de Business Development do Grupo Sony Music Brasil. A nova etapa da colaboração reforça a conexão entre a artista e a marca espanhola, que teve início em fevereiro deste ano, quando a marca patrocinou o bloco de carnaval da cantora. Marina foi escolhida para integrar o editorial global da Bershka, em comemoração à chegada oficial da rede ao país.

“Mais do que uma campanha, essa parceria evoluiu para uma plataforma criativa capaz de reunir diferentes expressões culturais. Taiobeiras by Bershka Music traduz a essência artística da Marina e mostra como a música pode se conectar com a moda de forma autêntica, criando experiências relevantes para uma geração que valoriza identidade, cultura e expressão individual”, afirma Natasha Barros, diretora de Business Development do Grupo Sony Music Entertainment Brasil.

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TAGS:
Marina Sena
Moda
Música
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