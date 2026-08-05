O novo capítulo da briga judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie

Em mais uma briga judicial, Brad Pitt solicitou que Angelina Jolie divulgue suas informações financeiras, incluindo a renda de seu trabalho como atriz de cinema. A exigência faz parte de uma disputa referente à vinícola francesa Château Miraval, da qual ambos foram donos entre 2008 e 2021.

Os documentos judiciais foram obtidos nesta terça-feira, 4, pelo tabloide americano Us. Em resposta ao pedido, os advogados de Angelina frisaram que já disponibilizaram comprovantes de renda da atriz referentes aos anos de 2020 e 2021 e argumentaram que a informação solicitada não é relevante ao processo.

No passado, Jolie alegou ter sido forçada a colocar a própria carreira em segundo plano devido ao matrimônio e, portanto, teria perdido anos de compensação. Os advogados de Pitt buscam atestar que a afirmação é uma falácia e rebater acusações feitas contra o ator, como “coerção financeira” e “vantagem econômica”

A defesa de Angelina, por sua vez, pontua nos documentos: “A citação seletiva feita por Pitt esquece de contemplar a alegação completa. Jolie não disse estar procurando independência financeira de modo abstrato, e sim ‘independência financeira de seu ex-marido’. Uma separação é categoricamente diferente de uma fala sobre desamparo financeiro generalizado”.

Continua após a publicidade

Por que Brad Pitt e Angelina Jolie ainda brigam na Justiça?

O processo atual partiu de Pitt em 2022, com o argumento de que a atriz havia quebrado um acordo ao vender sua metade da vinícola para o magnata russo Yuri Shefler. Angelina, por sua vez, diz que tal acordo jamais existiu. Ela também afirma que havia negociado a venda de sua parte para Pitt, mas que o ex-marido havia exigido uma condição inegociável: que ela assinasse um termo de sigilo e não tocasse mais em seu nome.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial