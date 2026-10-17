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Cultura

O novo capítulo da batalha judicial de Halle Berry com ex-marido pela guarda do filho

Olivier Martinez entrou na Justiça contra atriz

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 20h00
Halle Berry, com cabelo castanho curto e franja, sorri levemente usando um blazer xadrez cinza e preto com gola escura e um broche dourado, em frente a folhagens verdes
Atriz Halle Berry (Aeon/GC Images/Getty Images)
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A disputa judicial entre Halle Berry, 60 anos, e o ex-marido, o ator francês Olivier Martinez, 60, ganhou um novo capítulo. A Justiça autorizou que o filho do ex-casal, Maceo, de 13 anos, preste depoimento no processo que envolve a guarda do adolescente e acusações de violência física feitas contra a atriz. A informação foi divulgada pelo site britânico The Sun.

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Martinez acusa Halle de ter agredido o filho durante uma discussão no dia 26 de setembro. Segundo o ator, a ex-mulher teria colocado as mãos no pescoço do adolescente e o enforcado. “Ela agarrou Maceo pelo pescoço e começou a sufocá-lo enquanto gritava: ‘Quem é dominante agora?! Quem é dominante?!'”, afirmou na denúncia. Ele também afirma que houve outros episódios de abuso ao longo dos últimos anos e pediu a guarda exclusiva do menino, além de uma medida protetiva contra a atriz.

Halle nega as acusações e afirma que nunca agrediu o filho física ou emocionalmente. De acordo com a atriz, ela entrou no quarto do filho para alertar que estava na hora de parar de jogar. Ela estaria gravando Maceo com o celular, e, ao perceber a situação, o garoto teria puxado o telefone da mãe, dando início a uma “brincadeira de luta” que, segundo Berry, era frequente. A defesa classificou as alegações como enganosas e sem fundamento.

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A atriz também se opõe ao depoimento do filho, alegando que ele pode estar sendo influenciado pelo pai. Segundo documentos apresentados à Justiça, Halle teme que o adolescente seja manipulado e sofra danos emocionais ao participar do processo. A filha mais velha da atriz, Nahla Aubry, 18, também se manifestou em defesa da mãe. Em declaração à Justiça, ela afirmou que nunca presenciou comportamentos violentos de Halle e contestou as acusações feitas por Martinez.

O ex-casal se separou em 2015, após dois anos de casamento, e finalizou o divórcio em 2023, com um acordo de guarda compartilhada. A nova disputa levou a mudanças temporárias na custódia de Maceo, que passou a ficar principalmente sob os cuidados do pai, enquanto a situação segue em análise judicial.

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