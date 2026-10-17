O novo capítulo da batalha judicial de Halle Berry com ex-marido pela guarda do filho

A disputa judicial entre Halle Berry, 60 anos, e o ex-marido, o ator francês Olivier Martinez, 60, ganhou um novo capítulo. A Justiça autorizou que o filho do ex-casal, Maceo, de 13 anos, preste depoimento no processo que envolve a guarda do adolescente e acusações de violência física feitas contra a atriz. A informação foi divulgada pelo site britânico The Sun.

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Martinez acusa Halle de ter agredido o filho durante uma discussão no dia 26 de setembro. Segundo o ator, a ex-mulher teria colocado as mãos no pescoço do adolescente e o enforcado. “Ela agarrou Maceo pelo pescoço e começou a sufocá-lo enquanto gritava: ‘Quem é dominante agora?! Quem é dominante?!'”, afirmou na denúncia. Ele também afirma que houve outros episódios de abuso ao longo dos últimos anos e pediu a guarda exclusiva do menino, além de uma medida protetiva contra a atriz.

Halle nega as acusações e afirma que nunca agrediu o filho física ou emocionalmente. De acordo com a atriz, ela entrou no quarto do filho para alertar que estava na hora de parar de jogar. Ela estaria gravando Maceo com o celular, e, ao perceber a situação, o garoto teria puxado o telefone da mãe, dando início a uma “brincadeira de luta” que, segundo Berry, era frequente. A defesa classificou as alegações como enganosas e sem fundamento.

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A atriz também se opõe ao depoimento do filho, alegando que ele pode estar sendo influenciado pelo pai. Segundo documentos apresentados à Justiça, Halle teme que o adolescente seja manipulado e sofra danos emocionais ao participar do processo. A filha mais velha da atriz, Nahla Aubry, 18, também se manifestou em defesa da mãe. Em declaração à Justiça, ela afirmou que nunca presenciou comportamentos violentos de Halle e contestou as acusações feitas por Martinez.

O ex-casal se separou em 2015, após dois anos de casamento, e finalizou o divórcio em 2023, com um acordo de guarda compartilhada. A nova disputa levou a mudanças temporárias na custódia de Maceo, que passou a ficar principalmente sob os cuidados do pai, enquanto a situação segue em análise judicial.

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