João Victor Gonçalves, 24, que conquistou o público na pele de Mau Mau, na novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, também vive um romance fora das telas. O ator está namorando Lucas Pio, ator, cantor e músico que mora em São Paulo. Segundo o jornal Extra, o relacionamento é recente e mantido longe dos holofotes. Em entrevista ao veículo, João confirmou que estava comprometido, mas preferiu não revelar a identidade do namorado. “Namoro um garoto de São Paulo, vivemos na ponte aérea”, contou. Lucas, que toca piano e violão, também tem experiência no teatro musical. Em 2025, interpretou Romeu no espetáculo Na Corda Bamba — O Musical, uma releitura do clássico de William Shakespeare.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente