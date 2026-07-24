O motivo que levou Sean ‘Diddy’ Combs para a solitária na prisão

O rapper Sean ‘Diddy’ Combs, também conhecido como P. Diddy ou Puff Daddy, se envolveu em uma briga com outro detento no presídio FCI Fort Dyx, em Nova Jersey, e foi colocado em solitária.

O músico atualmente cumpre pena de quatro anos e dois meses nos Estados Unidos pelo crime de facilitar trâmites de prostituição. Segundo relatos, ele socou o colega de prisão após ser alvo de uma ofensa. A apuração do tabloide TMZ diz que ambos trocaram chutes e outros ataques, mas foram rapidamente apartados pelos guardas da instituição. Não se sabe quanto tempo Diddy passará em solitária, ou se ele já foi liberado. É possível que outras represálias sejam aplicadas.

No momento, a previsão é que o rapper deixe a prisão em fevereiro de 2028, desde que ele exiba bom comportamento durante o cárcere. Procurado pelo TMZ, o presídio Fort Dyx se recusou a comentar o ocorrido: “Não temos liberdade de revelar informações internas referentes a qualquer detento sob nossa custódia. Informações do tipo não estão sob domínio público”, pontua o comunicado.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial