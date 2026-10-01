O motivo que levou Sean ‘Diddy’ Combs de volta à solitária

Ler Resumo





Diddy foi novamente para alojamento especial na prisão federal de Fort Dix, EUA, após denúncias de regalias. Relatos da NBC News indicam que o rapper recebia serviços de outros detentos e tinha acesso a itens proibidos, como celulares usados para ver imagens íntimas. A equipe de Diddy nega as acusações. Ele cumpre pena até 2028.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Sean “Diddy” Combs foi colocado novamente em uma unidade de alojamento especial da penitenciária federal de Fort Dix, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A medida ocorreu após uma reportagem da NBC News expor relatos de que o rapper estaria recebendo regalias durante o cumprimento da pena.

Segundo quatro detentos, Diddy teria outros presos fazendo tarefas pessoais, como cozinhar, lavar roupas, arrumar a cama e limpar o banheiro. Em troca, pessoas de fora da prisão supostamente depositariam dinheiro nas contas desses detentos para que eles usassem na cantina da unidade. Os relatos também apontam que o artista teria acesso a massagens, refeições preparadas especialmente para ele, bebidas alcoólicas e celulares contrabandeados. Um dos aparelhos teria sido usado para acessar o Instagram e visualizar imagens íntimas de uma ex-namorada. “Isso não é uma m*rda qualquer que você vê na cadeia. Isso é coisa de rico”, disse um dos homens ao veículo.

A equipe de Diddy contestou as acusações e afirmou que ele continua cumprindo a pena dentro das regras enquanto aguarda uma decisão sobre seu recurso. O Bureau of Prisons, órgão responsável pelo sistema prisional federal americano, não comentou especificamente o caso, mas reconheceu que o contrabando de celulares, drogas e armas é um desafio constante nas penitenciárias.

Esta não é a primeira vez que Diddy é colocado em isolamento. Em julho, ele foi levado à unidade especial após um confronto com outro detento. O rapper deixou o isolamento em agosto, mas voltou a ser colocado na área após as novas denúncias.

Continua após a publicidade

Diddy cumpre pena de 50 meses após ser condenado, em 2025, por duas acusações de transporte interestadual de pessoas para fins de prostituição. No mesmo julgamento, ele foi absolvido das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão. A previsão atual é que deixe a prisão em janeiro de 2028.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade