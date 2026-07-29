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Cultura

O motivo que levou o grupo de K-pop BTS a boicotar o Grammy

Boyband decidiu não se inscrever na premiação após mudanças nas categorias

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 11h44 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h36
BTS: os mais fashionistas da final
O grupo de K-pop BTS (Carl Recine/Getty Images)
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Na madrugada desta quarta-feira, 29, o grupo sul-coreano BTS anunciou que não irá participar do Grammy 2027, prêmio de maior prestígio da indústria musical. “Decidimos não submeter nossa candidatura ao Grammy este ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada por si só, em vez de ser dividida por regiões ou idiomas. Agradecemos sinceramente aos ARMYs e a todos que sempre estão conosco”, escreveram os integrantes no comunicado oficial.

A decisão de boicotar a premiação foi anunciada cerca de um mês depois da Academia de Gravação, que é responsável pela premiação, anunciar algumas mudanças no evento, incluindo a criação de cinco novas categorias. Entre as alterações, a música do grupo foi separada do restante, passando a concorrer apenas na categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática.

Responsavel pelo BTS, a produtora Hybe atestou que a decisão não se trata de um boicote empresarial imposto pela empresa, e que a candidatura está livre para grupos que queiram submeter seus trabalhos. “O BTS também considerou participar até o último momento antes deste anúncio, mas tomou essa decisão entendendo que uma postura cautelosa é necessária em prol da indústria da música e do K-pop como um todo”, atesta a nota.

Além dessa, outras quatro especificações farão parte da premiação no próximo ano: Melhor Música Latina, Melhor Performance Vocal Pop Tradicional, Melhor Colaboração de R&B ou Performance de Dupla/Grupo e Melhor Performance de Álbum Folk. A ideia é categorizar cada ritmo.

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Nas redes sociais, a atitude do grupo foi apoiada por milhares de fãs. “Não tem como negar que criar a categoria K-pop foi a coisa mais ridícula já feita”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). “O Grammy criou uma categoria para separar artistas asiáticos em vez de reconhecê-los como os demais, refletindo uma falta de respeito de longa data para artistas de outro continente. Essa decisão não é apenas sobre eles, é sobre se posicionar pela justiça e dignidade”, comentou outro perfil.

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