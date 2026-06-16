O motivo que levou Neymar a citar K-pop em anúncio de gravidez da esposa

Nesta segunda-feira, 15, Neymar e a esposa Bruna Biancardi anunciaram que estão à espera da terceira filha do casal. O jogador chamou a atenção de internautas após citar o gênero musical K-pop para revelar a notícia.

Em vídeo publicado no Youtube, o atacante da seleção brincou que formaria o grupo Spice Girls com o nascimento da próxima filha. Em seguida, completou dizendo: “Vai ser as K-pop”. No início de maio, Neymar citou o filme Guerreiras do K-pop, sucesso mundial da Netflix, ao ser questionado sobre qual música escolheria para representar a terceira vez sendo considerado o melhor jogador em campo após a vitória do Santos contra o RB Bragantino no Campeonato Brasileiro.

“Estou tentando lembrar de uma aqui, mas está difícil. Vou escolher pra minha filha: Golden, do (Guerreiras do) K-Pop. Ela escuta isso em casa, eu não escuto mais música”, disse, se referindo à Mavie, de 2 anos. Em outra ocasião, a influenciadora Bruna Biancardi falou sobre a paixão da filha em escutar K-pop dentro de casa.

O casal anunciou que está à espera da terceira filha após diversos rumores na internet envolvendo a gestação. No vídeo publicado, as pequenas Mavie e Mel, de 11 meses, aparecem ao lado de Davi Luca, filho de 14 anos do jogador e fruto do relacionamento de Neymar com Carol Dantas. Além dos três, ele também é pai de Helena, da relação com a modelo Amanda Kimberlly.

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